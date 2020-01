Previsioni meteo 24 gennaio: piogge in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 gennaio 2020: ultime ore di tempo stabile sull’Italia. Cede l’anticiclone, perturbazione in arrivo al Centro-Nord

Condizioni meteo in evoluzione nelle prossime ore sull’Italia: il vasto campo anticiclonico tenderà a cedere e di conseguenza la perturbazione attualmente presente sulla penisola iberica farà sentire i suoi effetti sul nostro Paese subendo la spinta del flusso atlantico. Le prime precipitazioni si attendono già nella giornata di oggi sulla Sardegna e sul Nord Ovest; a seguire i fenomeni si estenderanno anche su Emilia Romagna, Veneto e regioni centrali.

Tra oggi e domani i valori delle temperature tenderanno a scendere durante le ore centrali della giornata riavvicinandosi così alle medie del periodo; tornerà inoltre a cadere la neve sul Alpi e Appennini anche a quote medie.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF questa parentesi instabile che interesserà la nostra Penisola avrà però vita breve: già a partire da lunedì l’anticiclone potrebbe riprendere possesso del Mediterraneo centro-orientale determinando quindi condizioni di tempo stabile sull’Italia.

Intanto per oggi, venerdì 24 gennaio, al Nord Italia maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il Nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota.

Mattinata ancora soleggiata al Centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo.

In Toscana nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione; deboli piogge al pomeriggio lungo le coste, stabile altrove. tra la sera e la notte tempo in peggioramento su tutto il territorio con piogge e acquazzoni diffusi.

Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a locali nubi su tutta la regione; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

