Sanremo 2020: Emma e Ghali tra gli ospiti

Sanremo 2020: Emma Marrone e Ghali si aggiungono alla lista degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Torna a parlare anche il discusso Junior Cally

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, continuano ad aggiungersi ospiti. L’ultimo, in ordine cronologico, è Ghali. Il rapper sarà sul palco del Teatro Ariston nella serata del venerdì.

Presenterà un medley dei suoi successi e “Boogieman”, secondo estratto dal suo nuovo album “DNA”, in uscita per Atlantic Warner/Sto records il 20 febbraio.

L’annuncio, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), nella settimana in cui la sua “Boogieman”, il singolo che anticipa il disco, è il singolo n.1 della classifica ufficiale in Italia.

Dopo l’uscita dell’album, Ghali sarà in giro per tutta Europa cominciando alla sua Milano dove si esibirà nell’unica data italiana al Fabrique di Milano l’8, 9 e 10 Maggio.

Anche Emma tra gli ospiti

Per la prima volta nella sua carriera, Emma Marrone sarà ospite del Festival di Sanremo. La Rai ha annunciato, tramite i suoi account social, la notizia. Emma sarà sul palco del Teatro Ariston martedì 4 febbraio, durante la prima serata della kermesse. Grande la gioia della cantante. “Grazie per questo invito! Ci vediamo martedì”, ha scritto su Twitter.

Protesta per Junior Cally

Un flashmob femminista per boicottare il festival di Sanremo, che “comunica messaggi sessisti“. Organizzato da Non una di meno, “Un violador en tu camino”, dal Cile arriva anche nella cittadina che ospita il principale evento musicale in Italia: l’appuntamento è per il giorno della finale, sabato 8 febbraio, alle 16.30, vicino alla statua di Mike Bongiorno.

In un mondo “in cui le donne subiscono ricatti, discriminazioni e molestie sul lavoro, in cui avviene un femminicidio ogni 72 ore, il servizio pubblico televisivo comunica messaggi sessisti, di una violenza sottile e celata dietro l’ipocrisia di voler ‘parlare di donne’”, scrive il collettivo che si batte per i diritti delle donne. In particolare, Non una di meno attacca la scelta della produzione del festival di far partecipare Junior Cally, rapper che ha al suo “attivo un brano che la violenza sulle donne non la cela ma la canta forte usando un linguaggio e contenuti a dir poco denigratori che incitano allo stupro e al femminicidio“.

Non solo, “anche quest’anno il programma nazional-popolare per eccellenza veicola parole, immagini e messaggi di superiorità maschile, sopraffazione, proponendo le donne come corpi belli o bellissimi, affermate e competenti esclusivamente grazie alla presenza di un uomo (un fidanzato, un marito, un collega), o nel migliore dei casi, apprezzabili perché capaci di stare sempre un passo indietro rispetto a ‘grandi uomini’”, aggiungono le attiviste riferendosi alle parole di Amadeus, presentatore della competizione. Gli hashtag del flashmob sono #nonunpassoindietro e #boycottSanremo.