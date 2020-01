Alimentazione del gatto: 6 cibi da non dargli mai

Alimentazione del gatto: dalle uova crude al grasso del prosciutto, ecco sei cibi che non fanno bene al micio e non devono entrare nella sua dieta

Sebbene la tentazione sia tanta, a volte è meglio non accontentare il nostro micio quando chiede di assaggiare il cibo che stiamo mangiando. Alcuni alimenti, infatti, possono essere molto dannosi per la salute del nostro gatto. Ma quali cose “umane” devono evitare? In tema di alimentazione del gatto, il portale veterinario VetStreet ha stilato una piccola guida con i 6 cibi da NON dare assolutamente.

1. Aglio e cipolle

Aglio e cipolle contengono sostanze chimiche che possono danneggiare i globuli rossi nei gatti, così come nei cani. La cottura di questi alimenti non riduce la loro potenziale tossicità. Assicurati di leggere attentamente le etichette degli alimenti: aglio e / o cipolle freschi, cotti e / o in polvere possono essere pericolosi per gli animali domestici anche a piccole dosi.

2. Uova crude

Come per gli esseri umani, anche per i gatti le uova crude possono essere pericolose. Possono esporre i nostri mici al rischio salmonella o causare una pancreatite (infiammazione del pancreas). Possono invece essere date al nostro gatto uova cotte, ma solo occasionalmente e in piccole quantità.

3. Ossa

Dare le ossa ai felini è una scelta sbagliatissima. Le ossa possono scheggiarsi e i pezzettini possono soffocare il micio o ostruire l’intestino. Al peggio, possono causare un perforamento intestinale, una vera emergenza che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.

4. Grasso

Sebbene i gatti necessitino di alcuni amminoacidi essenziali che si trovano solo nella carne, non vanno dati pezzetti di grasso. Nutrire il tuo felino con il grasso, ad esempio quello del prosciutto o della carne, può portare a disturbi gastrointestinali e persino pancreatite.

5. Caffeina