Musica per animali: su Spotify playlist per cani e gatti

Gli animali amano la musica: su Spotify la playlist dedicata a cani e gatti. Scopri la canzone giusta per il tuo amico a quattro zampe

Tra le tante abitudini dei proprietari di animali domestici c’è quella di lasciare la radio accesa quando sono fuori casa, per allietare la giornata dei loro amici a quattro zampe. No, non è follia.

Come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è ormai sfatata la convinzione comune che la musica sia solo prerogativa umana. Ricerche recenti hanno dimostrato che anche gli animali sono in grado di riconoscerla. Ma quali potrebbero essere i gusti del nostro amico a quattro zampe?