The Cellist del Royal Ballet arriva al cinema

In diretta al cinema a febbraio dalla Royal Opera House di Londra la prima mondiale di The Cellist del Royal Ballet

La prima mondiale di The Cellist di Cathy Marston, in coppia con l’acclamato Dances at a Gathering del coreografo Jerome Robbins, sarà trasmesso in diretta al cinema da Londra martedì 25 febbraio 2020 alle 20.15.

The Cellist è ispirato alla vita e alla carriera della violoncellista Jacqueline du Pré e segna il debutto sul palco principale della coreografa Cathy Marston per The Royal Ballet. Il balletto sarà interpretato da stelle del Royal Ballet come Lauren Cuthbertson e Matthew Ball e il solista Calvin Richardson. Questo nuovo balletto è abbinato a Dances at Gathering, del cinque volte vincitore del Tony Award e celebre coreografo di Broadway Jerome Robbins. Questo favoloso balletto fa ora un gradito ritorno al Royal Ballet dopo una lunga assenza dal suo repertorio. Dances at Gathering dimostra l’eleganza e la grazia di cinque coppie che ballano all’unisono sull’incantevole musica di Chopin.

Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.

The Cellist/Dances at a Gathering del Royal Ballet sarà trasmesso in diretta via satellite il 25 febbraio 2020 alle 20.15.

L’appuntamento successivo della stagione sarà la diretta al di Fidelio, martedì 17 Marzo alle 20.15. Tutti i dettagli su https://www.roh.org.uk/cinemas e www.nexodigital.it.

In Italia la stagione 2019-2020 della Royal Opera House è distribuita nei cinema da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.

Royal Opera House – Stagione 2019/2020

Royal Opera

La Bohème

mercoledì, 29 gennaio 2020

Royal Ballet

The Cellist / Dances at a Gathering

martedì, 25 febbraio 2020

world premiere

Royal Opera

Fidelio

martedì, 17 marzo 2020

Royal Ballet

Il lago dei cigni

mercoledì, 1 aprile 2020

Royal Opera

Cavalleria Rusticana / Pagliacci

martedì, 21 aprile 2020

Royal Ballet

The Dante Project

giovedì, 28 maggio 2020

world premiere

Royal Opera

Elektra

giovedì, 18 giugno 2020

Royal Opera House Live Cinema Season

Nel 2019, la Royal Opera House celebra i suoi 11 anni di dirette via satellite al cinema, un progetto che le ha permesso di portare in tutto il mondo opera e balletto. La stagione 2019/20 sarà trasmessa in oltre 1.600 cinema di 53 paesi.

Solo nel regno unito sono 600 i cinema che proiettano le produzioni della Royal Opera House, cui si sommano le oltre 1.000 sale cinematografiche a livello internazionale raggiunte grazie alla partnership con Trafalgar Releasing.

Il pubblico può inoltre accedere a una vasta gamma di contenuti streaming e on demand tramite il canale YouTube ufficiale della Royal Opera House, che è il canale YouTube più seguito tra quelli delle organizzazioni artistiche mondiali.

Trafalgar Releasing è leader mondiale nella distribuzione di eventi cinematografici. Si occupa di produzione, acquisizione, marketing e distribuzione di contenuti in oltre 4.000 cinema in oltre 100 paesi in tutto il mondo.Propone contenuti legati alle fine arts (The Metropolitan Opera, Bolshoi Ballet, Royal Opera House), al teatro (The King and I: from the London Palladium, An American In Paris, Funny Girl), agli eventi (Monty Python Live, David Bowie is, They Shall Not Grow Old), ai concerti (Roger Waters The Wall, David Gilmour Live in Pompeii, Nick Cave e The Bad Seeds) e alla musica (Burn the Stage the Movie, Coldplay di BTS : A Head Full of Dreams, Muse Drones World Tour). Oltre alla sede di Londra, la società ha uffici a New York, Los Angeles e Denver. www.Trafalgar-Releasing.com.