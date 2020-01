L’attesa è finita: Élite 3 arriva a marzo su Netflix. La campanella della scuola più “in” della Spagna sta per suonare di nuovo

Eravamo tutti convinti di dover aspettare ancora un bel po’ di tempo prima di ritornare nella scuola di Élite, ma l’attesa è finita: la terza stagione arriva su Netflix a marzo con otto nuovi episodi. Ecco l’annuncio del colosso dello streaming:

Élite 3, i primi dettagli sulla trama

Come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), in Élite 3 vedremo gli amati protagonisti – Guzman (Miguel Bernardeau), Ander (Aron Piper), Nadia (Mina El Hammani), Samuel (Itzan Escamilla), Carla (Ester Exposito), Polo (Alvaro Rico), Lucrecia (Danna Paola), Cayetana (Georgina Amorós) e Rebeca (Claudia Salas) – alle prese con l’ultimo anno a Las Encinas. Nella terza stagione, inoltre, potremmo assistere al ritorno di Nano (Jaime Lorente) e di Christian (Miguel Herrán). Quest’ultimo, come abbiamo visto in Élite 2, è in una clinica riabilitativa in Svizzera, dove si sta curando dopo essere stato travolto da un auto. Un incidente, messo in atto dal papa di Carla, per non far arrivare alla polizia i dettagli, di cui è a conoscenza Christian, sulla morte di Marina.