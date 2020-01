Élite sta per tornare: nel 2020 la terza stagione

Élite torna nel 2020 con la terza stagione. La serie teen più amata di Netflix potrebbe tornare prima del previsto

La scuola dei segreti ha riaperto le porte nella seconda stagione di Élite, la serie spagnola rivelazione di Netflix, andata in onda nei mesi scorsi. Otto episodi compongono la seconda parte della storia, che riparte da dove eravamo rimasti: l’arresto di Nano per l’omicidio di Marina.

La seconda stagione di Élite mantiene le caratteristiche che hanno reso la serie popolare. Personaggi ben caratterizzati, nel bene e nel male, intrecci, colpi di scena e ritmo incalzante. Disponibile dal 6 settembre scorso, sono in molti ad aver già divorato gli 8 nuovi episodi in un solo week end. Ma…a quando la terza stagione di Élite?

Netflix, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha già annunciato di aver rinnovato la serie per una terza stagione, ma ancora non ha rilasciato informazioni sulla data di uscita.

Quello che sappiamo, però, è che sono stati girati già 16 episodi, tra cui gli otto della seconda stagione. Gli 8 episodi restanti, quelli che comporranno Élite 3, potrebbero essere disponibili già prima di settembre 2020.



Nella terza stagione di Élite torneranno tutti personaggi, comprese le new entries.

Ecco il cast: Itzan Escamilla (Samuel), Jaime Lorente (Nano), Miguel Bernardeau (Guzmán), Miguel Herrán (Christian), Danna Paola (Lucrecia), Álvaro Rico (Polo), Áaron Piper (Ander), Ester Expósito (Carla), Omar Ayusa (Omar), Mina El Hamman (Nadia), Jorge López (Valerio), Claudia Salas (Rebe), Georgina Amorós (Cayetana).