Birds of Prey: nel trailer l’esplosiva rinascita di Harley Quinn

Dopo averla vista nei panni di Sharon Tate in C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino, Margot Robbie è pronta a tornare al cinema nello spin-off di Suicide Squad: Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), dal 6 febbraio al cinema con Warner Bros. Pictures. In questo secondo trailer la nostra amatissima Harley si mostra più esplosiva che mai e non solo per le sue spettacolari giacche sparkly. Sullo sfondo, uno scenario colorato, eccentrico e stravagante, l’emancipazione femminile e il malvagio narcisista di Gotham Maschera Nera, interpretato da Ewan McGregor.

L’hype è alto e l’uscita al cinema è troppo lontana: nell’attesa di vederlo sul grande schermo non possiamo far altro che vedere in loop il nuovo trailer.