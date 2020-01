Joaquin Phoenix anti-spreco: indosserà lo stesso abito

Joaquin Phoenix utilizzerà lo stesso abito per tutte le premiazioni: contro ogni spreco, l’attore ha deciso di riciclare per l’intera stagione lo smoking firmato da Stella McCartney

Indossare sempre lo stesso abito ad ogni cerimonia di premiazione così da ridurre al minimo gli sprechi. È questo l’ultimo proposito di Joaquin Phoenix.

L’attore, ormai noto attivista e tra i più impegnati ad Hollywood in fatto di campagne di sensibilizzazione ambientale, ha deciso di utilizzare più volte lo smoking firmato da Stella McCartney che ha sfoggiato durante l’ultima edizione dei Golden Globe. Proprio nel ritirare il premio come Miglior attore in un film drammatico per il ruolo di Joker, Joaquin Phoenix ha bacchettato i suoi colleghi, invitandoli a fare di più sulla questione climatica.

“È bello che molti di voi abbiano mandato i loro auguri all’Autralia. È bello votare – ha detto come riferisce l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) – ma a volte dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e fare dei cambiamenti e dei sacrifici”. Senza peli sulla lingua, l’attore non le ha di certo mandate a dire ai presenti: “Ad esempio, potremmo anche evitare di prendere jet privati per andare a Palm Springs”.

La stagione degli award continua e tutti gli occhi continuano ad essere puntati alla cerimonia degli Oscar, in programma il prossimo 10 febbraio. Joaquin è tra i candidati a riceverne uno. Vittoria o meno, l’abito da gala è già pronto per essere riutilizzato.