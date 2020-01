Grande Fratello Vip: svelati i nomi di tutti i concorrenti

Grande Fratello Vip, anche Paola Di Benedetto nella Casa più spiata d’Italia. Insieme all’egittologo Aristide Malnati si aggiungono agli altri concorrenti

La showgirl Paola Di Benedetto e l’egittologo Aristide Malnati si aggiungono agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 dall’8 gennaio, già annunciati nei giorni scorsi. Il programma sarà condotto da Alfonso Signorini e in veste di opinionisti ci saranno Wanda Nara e Pupo, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

I concorrenti già annunciati sono Rita Rusic, Michele Cocuzza, Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Adriana Volpe, Pago (reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, dove ha partecipato insieme alla – ormai – ex compagna Serena Enardu. Chissà se l’ex tronista di Uomini & Donne entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per riconquistare il cantante. Questo lo scopriremo nel corso delle puntate spiega ancora l’agenzia di stampa), Andrea Denver (28 anni, modello italiano residente negli Stati Uniti e un profilo Instagram che conta più di 1 milione di follower), Paolo Ciavarro (nel cast di Forum e figlio degli attori Massimo ed Eleonora Giorgi, che ha partecipato al GF Vip 2018) e Antonio Zequila (non fatelo arrabbiare!). Si aggiungono ai concorrenti già annunciati sopra anche Licia Nunez (attrice italiana) e tre ex concorrenti del Grande Fratello: Salvo Veneziano (GF 1), Sergio Volpini (GF 1), Pasquale Laricchia (GF 3) e Patrick Ray Pugliese (GF 4).