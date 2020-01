Scopri il tuo cronotipo: delfino, leone, orso o lupo?

Ami la mattina o preferisci la vita notturna? Ogni essere umano ha un proprio cronotipo, scopri qual è il tuo: delfino, leone, orso o lupo?

Qualcuno di noi ogni mattina si alza presto, pieno di energie per affrontare la giornata. Altri hanno bisogno di almeno cinque sveglie, e non è detto che funzionino sempre. Ogni essere umano ha un proprio cronotipo, “caratteristica che indica se sono e desiderano essere maggiormente attivi in un particolare periodo della giornata”.

Nel suo libro “Il potere del quando”, come spiega l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo psicologo Michael Breus spiega l’importanza di conoscere il proprio cronotipo “animale” per affrontare al meglio la vita. Il trucco, infatti, non è “come e cosa” ma “quando”.

Vuoi sapere qual è il tuo cronotipo? Scopri se sei un delfino, un orso, un lupo o un leone.

Delfini

Quando dormono, i delfini lo fanno solo con metà del cervello (per questo si dice che abbiano un sonno uniemisferico). L’altra metà è ben sveglia e sta attenta ai predatori. Questo animale è adatto a chi soffre di insonnia: individui intelligenti, nevrotici, dal sonno leggero con un basso stimolo a dormire.

I consigli per il delfino

Esercizio al mattino. Certo, potrebbe essere l’ultima cosa che vuoi fare se ti senti scarico a causa dell’insonnia, ma il dottor Breus sostiene che un po’ di sudore nelle ore del mattino può aiutarti a sentirti più tranquillo durante la giornata.

Ricordati di pranzare. I delfini tendono a saltare il pranzo: sono così impegnati, che spesso se ne dimenticano.

Non cercare di andare a letto troppo presto. Per evitare quei momenti “sdraiati a letto completamente svegli”, l’ora della nanna ideale per un delfino è alle 23:30.

Evita di leggere o guardare la TV a letto. Devi imparare ad associare il letto solo al sesso o al sonno.

Leoni

Questi grandi felini vanno a caccia al mattino e sono in cima alla catena alimentare. Tale animale si adatta a ottimisti volitivi, che si alzano presto e hanno uno stimolo medio a dormire.

I consigli per il leone

Stabilisci piani al mattino. Poiché sei un mattiniero, usa quel tempo, all’incirca intorno alle 6:15, per pianificare e organizzare la tua giornata.

Esercizio nel tardo pomeriggio. In genere i leoni preferiscono svolgere esercizi al mattino presto perché sono in piedi e non hanno nient’altro da fare. Ma spostare l’attività fisica nel tardo pomeriggio può darti energia quando altrimenti saresti scarico.

Evita i pasti ricchi di carboidrati quando esci la sera. È probabile che un piatto di pasta la sera metta k.o i leoni (sono già in piedi da così tanto tempo), poiché aumenta la serotonina, l’ormone del “comfort”. Scegli, piuttosto, un pasto ricco di proteine in modo da poter rimanere vigile, energico e socievole.

Orsi

Gli orsi vagabondano seguendo il fiume, dormono bene e cacciano quando capita. Questo animale si addice a persone estroverse che amano divertirsi, preferiscono regolare i loro orari sul sole e hanno uno stimolo forte a dormire.

I consigli per l’orso

Approfitta del tuo periodo più produttivo. La tua attenzione sarà migliore dalle 10 alle 12 del mattino. Invece di usare questo tempo per socializzare con i colleghi, cosa che a volte gli orsi possono fare, inizia a cancellare le cose dal tuo elenco di “cose da fare”.

Vai a fare una passeggiata a mezzogiorno. Prova a fare una camminata 30 minuti prima di pranzare. Aiuterà ad accelerare il metabolismo e a migliorare la concentrazione per la seconda metà della giornata.

Socializza nel pomeriggio. Per natura, gli orsi sono creature sociali, quindi utilizza il momento in cui il tuo umore raggiunge il picco, tra le 15:00 e le 18:00, per interagire con colleghi e amici.

Lupi

In natura sono cacciatori notturni. Il lupo si adatta a creativi estroversi e nottambuli con uno stimolo medio a dormire.

I consigli per il lupo

Prendi un po’ di luce solare al mattino. Probabilmente sarai intontito dato che la mattina non è la migliore amica di un lupo. Ma fare solo una breve passeggiata al mattino di circa 15 minuti aiuta il cervello a capire che è ora di svegliarsi e ferma la produzione di melatonina, che altrimenti ti farebbe sentire confuso.

Approfitta del momento in cui sei più energico. Mentre i leoni, i delfini e gli orsi sono un po’ intontiti a fine giornata, dalle 16:15 alle 18:00 un lupo può fare lavori più “energici”, perché è in quel momento che sarà più vigile.

Scollegarsi prima di andare a letto. Anche se le 11 di sera ti senti al top per inviare messaggini o guardare la tv, usa l’ultima ora prima di andare a letto (i lupi dovrebbero andare a letto a mezzanotte) per rilassarti o meditare, senza distrazioni. In questo modo ti preparerai per dormire, piuttosto che usare la tecnologia che ti terrà sveglio fino a notte fonda.