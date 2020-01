Da Black Widow a Cats: i film più attesi del 2020

Sinossi

Uno dei più longevi spettacoli nella storia del West End e di Broadway, “Cats” è stato presentato in anteprima mondiale al New London Theatre nel 1981 – dove è andato in scena per 21 anni da record e quasi 9.000 spettacoli. La rivoluzionaria produzione basata sul libro di T.S. Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats” è stata premiata con l’Olivier e l’ Evening Standard per il Miglior Musical. Nel 1983 la produzione di Broadway ha vinto sette Tony Award, tra cui Miglior Musical, e ha avuto una durata straordinaria di 18 anni.

