Ong francese compra zoo per liberare gli animali

Ong compra uno zoo in Bretagna, nel nord-ovest della Francia, per liberare gli animali: la struttura diventerà un centro di riabilitazione veterinario

Sono riusciti a raccogliere 600 mila euro in cinque giorni per comprare uno zoo della Bretagna, nel nord-ovest della Francia, per liberare gli animali e trasformare la struttura in centro di riabilitazione veterinario. La proposta è stata lanciata sul sito web “gofundme.com” dalla Ong Rewild e oggi ha superato i 648.000 euro grazie alla partecipazione di oltre 22.200 persone.

Obiettivo: acquisire lo zoo di Pont-Scorff, rilasciare i suoi 560 animali selvatici per essere portato nel loro ambiente originale e, dopo i lavori necessari, rendere quel luogo un centro per riabilitare gli animali dal traffico illegale e sequestrati dalla giustizia. Il contratto per la vendita della struttura e’ stato firmato con il proprietario il 16 dicembre e la Ong aveva un anno e mezzo per ottenere 600.000 euro. L’organizzazione ha dichiarato che manterrà la raccolta aperta per poter disporre dei fondi necessari per il funzionamento immediato dello zoo fino a quando non sara’ in grado di avviare il progetto pianificato.

Il donatore più generoso, spiega l’Enpa, e’ stato l’uomo d’affari francese Marc Simoncini, creatore del sito web dei contatti Meetic, che ha contribuito a raggiungere la cifra con una donazione di 250 mila euro.