Dal “trillo” allo sguardo, scopri se il tuo gatto ti ama

Scopri se il tuo gatto ti ama con una piccola guida che analizza cinque comportamenti dei felini: dal “trillo” all’animale morto portato in casa, ecco 5 segnali

Tutti (o quasi) amano i gatti, ma come capire se i gatti amano te? Alcuni comportamenti, anche i più insignificanti, nascondo in realtà segnali di affetto rivolti ai loro proprietari. Ma quali sono? Scopri se il tuo gatto ti ama con questa piccola guida dell’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it).

1. La “capocciata”

Quando il gatto si avvicina e ti prende a “capocciate”, non vuole provocare una rissa, tutt’altro.

Si tratta di un istinto ereditato dalla sua parte selvaggia per contrassegnare qualcosa di sicuro. Possiamo leggerlo come un modo per dirci che si fida di noi.

2. L’impasto

Insieme alle fusa, “l’impasto” è uno degli atteggiamenti felini più popolari. Ed è anche tra i più comuni segnali di affetto. Questa azione richiama alla mente del gatto adulto il ricordo sicuro e accogliente di quando da cuccioli premevano le zampette sulla madre per prendere il latte.

3. Il trillo

I gatti sono capaci di più di una dozzina di vocalizzazioni, dal sibilo al miagolio. Ascolta attentamente quando emette un trillo acuto o un “cinguettio”. Questi suoni trasmettono affetto e attenzione. Dagli quello che vuole: fermati, osservalo e goditi una vera e propria chat felina.

4. Animali morti

Se il tuo gatto ti porta un animale morto, non lo sgridare, ma prendilo per quello che è: un regalo.

Il tuo generoso felino potrebbe condividere la sua preda per ringraziarti di averlo nutrito, o potrebbe semplicemente condividere la sua caccia con te, riconoscendoti come membro del suo gruppo di “amici”.

5. Fissare

I gatti mantengono il contatto visivo con le persone che conoscono e di cui si fidano, come te. Il legame è più forte se sbatte le palpebre delicatamente mentre ti guarda, come un ammiccamento. Per un gatto, è l’equivalente di un bacio.