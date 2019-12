Il gatto Yoda è la nuova star sui social

Maestro Jedi di simpatia: il gatto Yoda conquista il web. Questo simpatico micio, diventato una star sui social, è in cerca di una casa

Per qualcuno è tale e quale all’elfo Dobby di Harry Potter, per altri assomiglia terribilmente al maestro Jedi di Star Wars. Sarà forse per questi motivi che il gatto Yoda è diventato una star del web come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Vagabondava ferito per le strade del North Carolina quando è stato salvato e portato dal veterinario. E’ stato amore a prima vista per Jana Aviles, la dottoressa che lo ha curato.

Jana ha diffuso le sue foto su Facebook e nel giro di pochi giorni, centinaia di persone si sono innamorate del gatto Yoda. Al momento il micio, che in realtà è una micia, è ancora trattenuta in clinica per cure mediche, ma una volta pronta per l’adozione le richieste saranno migliaia.

Jana ha deciso di sfruttare la fama del gatto Yoda, che ricorda tantissimo il baby Yoda diventato una star sui social con migliaia di meme diventati virali in pochi giorni, per veicolare un messaggio importante sull’adozione degli animali, ricordando come ce ne siano milioni solo negli USA che cercano una casa.