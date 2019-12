Baby Yoda conquista i social: il meme è virale

Baby Yoda conquista il web: il protagonista di The Mandalorian è una star sui social e i meme della creaturina verde sono diventati virali

Il suo nome corretto è The Child ed è uno dei nuovi personaggi introdotti nella serie spin off di Star Wars The Mandalorian, in esclusiva su Disney+. Parliamo di Baby Yoda, la verde creaturina che sta intasando tutti i social network con i meme che stanno mettendo in crisi la supremazia del gatto Smudge.

La sua somiglianza con Yoda, il grande maestro jedi della saga di Star Wars, è indiscutibile: da qui il soprannome affibbiatogli dal web.

Apprezzato dai fan della saga e non, come spiega l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), il personaggio Baby Yoda è stata una delle mosse più azzeccate da Disney. Non c’è modo di resistere alla sua dolcezza!

Dalla petizione per una emoji col suo volto, alla diffusione a tonnellate di meme, Baby Yoda è diventato una star del web.

Lo celebriamo anche noi con una gallery di immagini irresistibili!