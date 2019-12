Grande Fratello Vip, annunciati i primi concorrenti del reality che andrà in onda due volte a settimana. Gli ultimi nomi sono quelli del cantante Pago e del modello Andrea Denver

Rita Rusic, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro sono stati i primi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip ad essere annunciati. A loro si sono aggiunti il cantante Pago, reduce da Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi, e Andrea Denver: 28 anni, modello italiano residente negli Stati Uniti e un profilo Instagram che conta più di 1 milione di follower.

Il programma, spiega l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà condotto da Alfonso Signorini e in veste di opinionisti ci saranno Wanda Nara e Pupo. Nei prossimi giorni saranno svelati ulteriori dettagli sul resto dei concorrenti.

GF Vip andrà in onda due volte a settimana

Avete letto bene: Signorini ha deciso di mandare in onda il #GFVip due volte a settimana. Un doppio appuntamento che negli altri Paesi come la Spagna ottiene buoni risultati: sarà così anche per l’Italia?