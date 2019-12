Giulia De Lellis cerca collaboratori: arrivano 4mila domande

Giulia De Lellis cerca collaboratori. L’amatissima influencer attraverso le Instagram stories ha annunciato di aver bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto lei e di crescere insieme al suo team in vista della nascita di un nuovo progetto. Il volto di molte note aziende è alla ricerca di esperti di grafica, fotografia e produzione video.

“Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me, e di creare e crescere insieme al mio team… Sta per nascere un nuovo progetto… E voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno. Mi date una mano? 🙂 Iniziamo…“.

E continua:

“Facciamo questa cosa con serietà 🙂 No perdi tempo, no cagate. So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento… NON VEDO L’ORA DI TROVARVI 🙂 Vi aspettiamo via email seguite bene le nostre istruzioni VI PREGO! BENEEEEEE. Spero di trovarvi presto! Grazie per l’attenzione ragazzi, ora la smetto di sembrare un pc. Promesso. Love u. GDL“.

In pochissime ore, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono arrivate nella posta del team di GDL più di 4mila email. Ecco l’ultima storia pubblicata su Instagram dalla De Lellis: