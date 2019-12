A Natale nei The Space Cinema film a 2,90 euro

Cinema Park: The Space Cinema per Natale apre le porte con proiezioni dedicate alle famiglie. Al via l’appuntamento con la Famiglia Addams al prezzo speciale di 2,90€

Proseguono le iniziative di The Space Cinema per avvicinare i giovani spettatori al grande schermo e arricchire l’offerta già presente nei multisala del circuito. Gli appuntamenti saranno in programmazione la domenica mattina e nei giorni festivi per proporre al grande pubblico – in particolare alle famiglie – ogni volta un film d’animazione diverso, scelto fra i titoli più amati della stagione cinematografica, ad un prezzo speciale di 2,90 €.

In vista del periodo festivo, l’iniziativa arricchisce il palinsesto dedicato a tutto l’appassionato pubblico del circuito The Space Cinema. Primo appuntamento previsto per il 15 dicembre con la nuova avventura de La Famiglia Addams, da poco trasferitasi nella coloratissima New Jersey, che dovrà fronteggiare l’infida conduttrice di reality televisivi di nome Margaux Needler, consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana. A seguire, domenica 22 dicembre, sarà la volta di Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, la storia dell’incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna attraverso le meraviglie dei ghiacci, alla scoperta di paesaggi strepitosi, natura incontaminata e animali stupendi.

Giovedì 26 dicembre torneranno sugli schermi del circuito, i simpatici mostriciattoli di Pupazzi alla Riscossa che vivono ad Uglyville, un luogo allegro e colorato, nel quale la stravaganza è ben vista e la bellezza che conta non è di certo quella esteriore. Domenica 29 dicembre, invece, sarà la volta di Dora e La Città Perduta, il live action della giovane esploratrice alla scoperta della cultura Inca.

Per la fine dell’anno, The Space Cinema regalerà la speciale anteprima di Playmobil – The Movie, in un appuntamento dedicato a grandi e piccini, previsto sempre per il 29 dicembre. Il film arriverà poi in tutte le sale del circuito il 31 dicembre prossimo. Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorellina maggiore, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà così per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: lo stravagante camionista Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una straordinaria fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!

A gennaio, sarà invece il turno di uno dei film fantasy più amati e apprezzati dal pubblico di questa stagione cinematografica. Malefica e la, ormai adulta, principessa Aurora torneranno sugli schermi delle sale The Space Cinema per un secondo appuntamento con il sequel della storia. L’appuntamento con Maleficient – Signora del Male è previsto domenica 5 gennaio con un bis il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania.

È possibile consultare la programmazione completa e acquistare i biglietti per accedere agli spettacoli mattutini la domenica e nei giorni festivi sull’app The Space Cinema e sul sito ufficiale al seguente link. Le iniziative si inseriscono all’interno del progetto Cinema Park che apre le porte dei multisala The Space ogni domenica mattina e nei giorni festivi al prezzo speciale di 2,90€.

L’attività, prevista non sarà presente nei seguenti The Space Cinema: su TSC Belpasso (CT), TSC Catanzaro (CZ), TSC Firenze (FI), TSC Lamezia Terme (CZ), TSC Montebello (PV), TSC Nola (NA), TSC Parma Campus (PR), TSC Rozzano (MI), TSC Salerno (SA), TSC Surbo (LE), TSC Terni (TR), TSC Vicenza (VI).