Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos insieme: 200 milioni di dollari per salvare le specie a rischio

L’iniziativa punta a proteggere e recuperare 100 tra le specie animali più gravemente minacciate

Due dei nomi più influenti del pianeta — la star di Hollywood e filantropo ecologista Leonardo DiCaprio e il fondatore di Amazon Jeff Bezos — hanno annunciato una collaborazione da 200 milioni di dollari lanciando il Phoenix Species Project. L’iniziativa punta a proteggere e recuperare 100 tra le specie animali più gravemente minacciate d’estinzione in oltre 30 Paesi.

L’alleanza vede come protagonisti la fondazione ambientalista Re:wild (co-fondata da DiCaprio) e il Bezos Earth Fund (diretto da Bezos insieme alla compagna Lauren Sánchez).

Gli obiettivi del Phoenix Species Project

A differenza di campagne di conservazione generiche, il progetto concentra le sue risorse su popolazioni animali ridotte ai minimi storici che necessitano di interventi mirati e immediati per evitare la definitiva scomparsa.

Approccio sistemico

L’iniziativa non mira solo a proteggere i singoli animali, ma a preservare la biodiversità globale e gli ecosistemi vitali di cui queste specie sono la pietra angolare.

Coinvolgimento locale

I fondi finanzieranno programmi a lungo termine guidati da scienziati, governi e soprattutto dalle comunità indigene e locali.

Minacce combattute

I progetti affronteranno la perdita di habitat, il cambiamento climatico, il bracconaggio e l’impatto delle specie invasive.

Le specie simbolo dell’iniziativa

L’elenco dei 100 animali include mammiferi, rettili, anfibi e uccelli provenienti da ogni angolo della Terra:

Specie Origine / Habitat Minaccia principale Sifaka dalla corona dorata Madagascar Deforestazione rapida Iguana rosa delle Galápagos Vulcano Wolf (Ecuador) Habitat isolato ed estremo Pangolino maalese Sud-est asiatico Traffico illegale di fauna selvatica Echidna di Attenborough Nuova Guinea Distruzione dell’habitat Rospetto arlecchino Colombia Malattie e crisi climatica

Una partnership strategica per il pianeta

Non si tratta del primo impegno congiunto per la coppia. In passato, i due avevano già donato cifre ingenti tramite il Protecting Our Planet Challenge a sostegno della foresta amazzonica e dei territori indigeni in Brasile. Con il Phoenix Species Project, la partnership compie un ulteriore passo avanti, posizionandosi come il più grande fondo filantropico singolo mai creato ed interamente dedicato al recupero delle specie a rischio critico.