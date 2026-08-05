Eterno Pinocchio: a Villa d’Este, 200 anni di Collodi tra audiovisual mapping, musica, cinema, letteratura dal 9 all’11 agosto

Due patrimoni capaci di attraversare il tempo, superare i confini e contribuire a disegnare l’immagine dell’Italia nel mondo si incontrano a Villa d’Este. Da una parte il patrimonio monumentale di uno dei luoghi simbolo del Rinascimento italiano, dall’altra quello letterario di Carlo Collodi, che con Le avventure di Pinocchio ha consegnato alla cultura universale uno dei personaggi più conosciuti e amati di sempre.

Nasce da questo dialogo “Eterno Pinocchio – Duecento anni di Collodi”, il ciclo di due appuntamenti in programma domenica 9 e martedì 11 agosto, alle ore 18.45, nel chiostro di Villa d’Este. Due serate speciali promosse dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este per celebrare il bicentenario della nascita dello scrittore attraverso letteratura, cinema, televisione, musica dal vivo e audiovisual mapping.

Un racconto a più voci e attraverso linguaggi differenti, in grado di restituire tutta la vitalità di un’opera che, a duecento anni dalla nascita del suo autore, continua a parlare al presente. Perché Pinocchio non è soltanto uno dei personaggi più celebri della letteratura mondiale: è una figura profondamente radicata nell’identità culturale italiana e, insieme, un archetipo universale, che interroga generazioni e Paesi diversi sui temi della crescita, della libertà, dell’errore, della responsabilità e della trasformazione.

La prima serata, domenica 9 agosto alle ore 18.45, sarà dedicata alla forza letteraria, culturale e simbolica di Pinocchio. A confrontarsi sull’attualità e sul valore universale dell’opera saranno Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi; Daniela Marcheschi, docente e studiosa di letteratura italiana, curatrice dell’edizione dei Meridiani Mondadori dedicata alle opere di Carlo Collodi; e Luigi Turinese, scrittore e psicologo.

L’incontro, introdotto da Alberto Samonà, Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, sarà moderato da Fulvia Toscano, Direttrice artistica del Festival NaxosLegge. A seguire, la proiezione del celebre film d’animazione Pinocchio prodotto da Walt Disney, che ha contribuito a rendere il burattino di Collodi un’icona riconosciuta in tutto il mondo.

Martedì 11 agosto, sempre alle ore 18.45, il racconto passerà dalla pagina scritta alla televisione, alla musica e ai nuovi linguaggi dell’immagine. Al centro della serata, presentata dalla giornalista Martina Riva, sarà lo storico sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio, diretto nel 1972 da Luigi Comencini e divenuto parte della memoria collettiva italiana.

Ospiti dell’appuntamento saranno Andrea Balestri, attore e scrittore, indimenticabile interprete di Pinocchio nello sceneggiato di Comencini, e Massimo Benenato, attore e autore, figlio di Franco Franchi e impegnato nella valorizzazione dell’eredità artistica e umana del padre. La serata proseguirà con l’esecuzione dal vivo della celebre colonna sonora composta da Fiorenzo Carpi e culminerà in uno spettacolo di audiovisual mapping realizzato da FLYer, collettivo creativo specializzato nella progettazione di eventi audiovisivi e installazioni di video mapping.

Le architetture di Villa d’Este diventeranno così lo spazio di una narrazione in movimento, nella quale memoria e contemporaneità, parole, musica e immagini si incontrano per rinnovare lo sguardo su un classico inesauribile.

«Pinocchio – sottolinea il Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà – appartiene a quelle opere che, nate in un tempo e in un luogo determinati, hanno saputo raggiungere una dimensione universale. Nel suo viaggio trasformativo continua a interrogarci sul senso dell’esperienza umana e sul nostro rapporto con il mondo. Portare questo racconto a Villa d’Este significa mettere a confronto due patrimoni, quello letterario e quello monumentale, che hanno contribuito a costruire l’immaginario culturale dell’Italia, attraverso linguaggi capaci di rinnovare il nostro sguardo su un classico inesauribile».

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nel chiostro di Villa d’Este, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.

Per la serata di domenica 9 agosto:

https://villae.midaticket.com/eventi/eterno-pinocchio-duecento-anni-di-collodi/

Per la serata di martedì 11 agosto:

https://villae.midaticket.com/eventi/eterno-pinocchio-duecento-anni-di-collodi-2/

Informazioni:

va-ve@cultura.gov.it