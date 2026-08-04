Ritrovato nel lago di Vico il corpo del marito della ministra Roccella

Luigi Cavallari era disperso dallo scorso 27 giugno

I sommozzatori della Polizia di Stato hanno rinvenuto un cadavere nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Potrebbe trattarsi di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago dal 27 giugno scorso.

I fatti

Cavallari – 84 anni- il 27 giugno, intorno alle 17, si era tuffato da una piccola imbarcazione sulla quale era a bordo con la moglie. “Non mi sento bene” sarebbe riuscito a dire prima di scomparire tra le difficili acque del lago senza riuscire a raggiungere la barca. È stata la stessa ministra Roccella a dare l’allarme.