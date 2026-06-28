Disperso al lago di Vico il marito della ministra Roccella: non è più riemerso dall’acqua. Insieme alla moglie era in barca al lago: non è chiaro se si sia tuffato o sia caduto in acqua

Sembra si fosse tuffato, ma forse potrebbe essere caduto, fatto sta che non è più riemerso: un uomo è disperso da questo pomeriggio nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, nel Lazio. L’uomo disperso è Luigi Cavallari, marito della ministra alle Pari opportunità, Eugenia Roccella. Al momento dell’incidente, Cavallari era insieme alla moglie e stava facendo un giro con la barca al lago. Sono in corso le ricerche dei sommozzatori. La notizia è riportata dal Corriere della sera.

In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 e sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell’Arma e dei pompieri. L’allarme è scattato all’inizio del pomeriggio. Dopo il tuffo (o caduta) l’uomo sarebbe stato brevemente avvistato in acqua e poi, all’improvviso, sarebbe sparito.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)