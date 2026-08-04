Estrazione Superenalotto 4 agosto 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 4/8/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 4 agosto 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 125 del 4/8/2026
49-56-58-70-76-78
Numero Jolly
29
Numero Superstar
16
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|10
|€ 19.735,68
|punti 4
|440
|€ 457,47
|punti 3
|16.763
|€ 36,11
|punti 2
|284.671
|€ 6,60
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|5
|€ 45.747,00
|3 stella
|92
|€ 3.611,00
|2 stella
|1.507
|€ 100,00
|1 stella
|11.313
|€ 10,00
|0 stella
|31.206
|€ 5,00