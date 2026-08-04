Estrazione Superenalotto 4 agosto 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 4/8/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 4 agosto 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 125 del 4/8/2026

49-56-58-70-76-78

Numero Jolly

29

Numero Superstar

16

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 510 19.735,68
punti 4440 457,47
punti 316.763 36,11
punti 2284.671 6,60

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 45.747,00
3 stella92 3.611,00
2 stella1.507 100,00
1 stella11.313 10,00
0 stella31.206 5,00