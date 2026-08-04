Caldo record, come cambia il modo di fare le vacanze

Secondo Vamonos Vacanze la quarta ondata di calore accelera i viaggi: in aumento le partenze verso Puglia, Sardegna e Sicilia

Secondo Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, le temperature eccezionali registrate negli ultimi giorni stanno determinando una nuova accelerazione delle richieste verso le principali destinazioni balneari italiane, con Puglia, Sardegna e Sicilia in testa.

L’estate 2026 potrebbe essere ricordata non soltanto per le temperature record, ma anche per il modo in cui il caldo sta modificando le abitudini di viaggio degli italiani. Con la quarta ondata di calore che sta interessando gran parte del Paese, caratterizzata da massime fino a 40-41 gradi, afa persistente e notti tropicali, il meteo entra sempre più direttamente nelle decisioni di consumo.

È quanto osserva Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, che nelle ultime settimane rileva una crescita delle richieste verso Puglia, Sardegna e Sicilia, tre destinazioni che stanno beneficiando delle partenze decise nel giro di pochi giorni.

«Il caldo non influenza soltanto la scelta della destinazione, ma sempre più spesso determina la decisione stessa di partire» spiegano gli analisti di Vamonos Vacanze. «Molti viaggiatori —proseguono— avevano già programmato le vacanze estive, ma l’ondata di calore sta generando un secondo mercato: quello delle fughe brevi verso il mare, organizzate quasi in tempo reale».

Secondo il tour operator non si tratta di un ritorno del tradizionale last minute, che negli ultimi anni ha continuato a perdere peso. I dati di Vamonos Vacanze mostrano infatti che le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla partenza sono diminuite dal 46% del 2022 al 22% del 2026, mentre quelle con oltre 60 giorni di anticipo sono salite dal 26% al 43%.

La differenza è che oggi il fattore scatenante non è più la ricerca dell’offerta, ma la ricerca di sollievo dalle temperature estreme. Le previsioni meteo indicano che l’anticiclone africano continuerà a interessare l’Italia anche nei prossimi giorni, con valori superiori alle medie stagionali, afa intensa e minime notturne spesso oltre i 25 gradi, condizioni che rendono più difficile il riposo soprattutto nelle grandi città.

«Osserviamo un comportamento nuovo: quando le previsioni annunciano diversi giorni consecutivi di caldo intenso aumentano rapidamente le richieste per partenze di tre o quattro giorni. È un fenomeno che interessa soprattutto destinazioni facilmente raggiungibili e con un’ampia disponibilità di strutture ricettive» osservano gli specialisti del tour operator.

Per Vamonos Vacanze il cambiamento è destinato a consolidarsi anche nelle prossime estati. Le ondate di calore sempre più frequenti e prolungate potrebbero trasformare il meteo in una variabile stabile del mercato turistico, capace di influenzare non solo dove andare in vacanza, ma anche quando partire.

«Per anni il calendario ha scandito i tempi del turismo. Oggi, sempre più spesso, è il clima ad accelerare le decisioni. Le vacanze restano programmate con largo anticipo, ma il caldo estremo spinge un numero crescente di italiani a concedersi una seconda fuga al mare, anche di pochi giorni» concludono gli analisti di Vamonos Vacanze.