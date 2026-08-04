Ariana Grande e la sua pausa dalle scene: “Pianificata molto tempo fa”

Ariana Grande rompe il silenzio sulla sua pausa dalle scene: “È una cosa che avevo pianificato molto tempo fa”. La popstar e attrice è al centro di costanti commenti per il suo aspetto fisico che si sono intensificati con l’uscita dell’album “Petal”

Non è stata una scelta “impulsiva”. Ariana Grande mette le cose in chiaro dopo l’annuncio di un periodo di pausa dalle attività pubbliche a causa “dell’incessante e continua attenzione da parte del pubblico”. La popstar e attrice ne ha parlato durante una delle tappe di Chicago del suo “Eternal Sunshine” che si concluderà il primo di settembre a Londra.

“È una cosa che avevo pianificato e deciso con calma molto tempo fa; una decisione presa con consapevolezza e determinazione”, ha spiegato l’artista che – nell’ultimo periodo – è stata al centro di commenti per il suo aspetto fisico. Il dibattito social si è intensificato con l’uscita dell’album, “Petal”, e del videoclip del brano omonimo in cui la cantante appare visibilmente dimagrita.

“A volte, quando esce una notizia che non proviene direttamente da me, le cose possono essere un po’ ingigantite. Quindi stasera volevo parlare direttamente ai miei fan perché vi amo tantissimo”, ha detto l’artista dal palco di Chicago.

“E voglio che sappiate che più cose possono essere vere contemporaneamente. So che i miei fan temevano che la negatività stesse rovinando tutto per me, ma devo dire che la realtà è esattamente l’opposto. Onestamente, non è affatto così. E voglio essere molto, molto chiara: più cose possono essere vere allo stesso tempo. Sì, è necessario stabilire dei confini. A volte le persone hanno bisogno di una pausa. E, allo stesso tempo, questa può essere – e continuerà a essere – l’esperienza più grande della mia vita professionale e creativa”, ha spiegato la 33enne.

La cantante ha, poi, proseguito: “Qualunque sia il rumore di fondo là fuori, nulla potrà mai distorcere la mia realtà, né risultare più reale o significativo per me di questo amore che condividiamo“. E ha concluso: “Ci tenevo a chiarire questo aspetto e a distinguerlo dalla mia verità, per voi, perché vi voglio bene e questo tour è stato l’esperienza più curativa, bella, rigenerante, magnifica e speciale della mia vita“.

Una linea ribadita anche nella nota, rilasciata domenica dai portavoce di Grande e condivisa da People, che annunciava la pausa. “(Ariana, ndr) Non vede l’ora di concludere il tour in bellezza, in salute e con gioia, per poi prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che l’hanno esposta a un’incessante e continua attenzione da parte del pubblico. Questo tour è stata un’esperienza meravigliosa per lei. Ama i suoi fan e ha apprezzato ogni singolo minuto di questo tour”.

ARIANA GRANDE ABBANDONA IL MUSICAL “SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE”

La pausa comporterà l’abbandono del musical di “Sunday in the Park With George” di Stephen Sondheim che vedeva Grande tra i protagonsti insieme a Jonathan Bailey, l’attore conosciuto per la serie Netflix “Bridgerton” e co-star della cantante nel film “Wicked”.

“Sappiamo che non deve essere stata una decisione facile, e lei la prende con la nostra piena comprensione e il nostro totale sostegno”, ha commentato la pagina X ufficiale del musical. “Le auguriamo nient’altro che il meglio. La produzione aprirà al Barbican nell’estate 2027 come previsto, e il casting sarà annunciato a tempo debito”, si legge nel messaggio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)