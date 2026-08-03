Cremona, 24enne ucciso a coltellate dopo una lite: fermato aggressore

Un’altra persona è rimasta ferita in modo grave

Un 24enne albanese è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, nel Cremonese, al termine di una rissa. Per l’omicidio è stato fermato un 32enne italiano: secondo i primi accertamenti, alla base della lite ci sarebbero dissidi legati a una precedente relazione tra la vittima e la compagna del presunto aggressore. Un’altra persona è rimasta ferita in modo grave.

Stando a una prima ricostruzione, la rissa sarebbe iniziata con un primo confronto acceso tra i due in un bar di Cremona, con spintoni e una piccola colluttazione. Il 32enne italiano, incensurato, è tornato a casa, a Vescovato. Lì è stato raggiunto dal 24enne, che si è presentato sotto l’abitazione assieme ai suoi fratelli. Il 32enne è quindi sceso in strada con un coltello e ha colpito prima il fratello della vittima e poi ha aggredito mortalmente alla gola il 24enne.