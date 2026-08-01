Estrazione Superenalotto 1 agosto 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 1/8/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 1 agosto 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°124 del 1/8/2026
8-11-21-24-72-88
Numero Jolly
33
Numero Superstar
11
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|13
|€ 16.296,19
|punti 4
|1.699
|€ 127,00
|punti 3
|45.010
|€ 14,43
|punti 2
|541.091
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|17
|€ 12.700,00
|3 stella
|521
|€ 1.443,00
|2 stella
|5.533
|€ 100,00
|1 stella
|23.600
|€ 10,00
|0 stella
|35.394
|€ 5,00