Estrazione Superenalotto 1 agosto 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 1/8/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 1 agosto 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°124 del 1/8/2026

8-11-21-24-72-88

Numero Jolly

33

Numero Superstar

11

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 513 16.296,19
punti 41.699 127,00
punti 345.010 14,43
punti 2541.091 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella17 12.700,00
3 stella521 1.443,00
2 stella5.533 100,00
1 stella23.600 10,00
0 stella35.394 5,00