Estrazione Superenalotto 31 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 31/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 31 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°123 del 31/7/2026
2-6-10-31-39-83
Numero Jolly
66
Numero Superstar
75
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|9
|€ 16.630,24
|punti 4
|786
|€ 194,32
|punti 3
|26.759
|€ 17,16
|punti 2
|355.364
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|101
|€ 1.716,00
|2 stella
|1.397
|€ 100,00
|1 stella
|7.937
|€ 10,00
|0 stella
|14.901
|€ 5,00