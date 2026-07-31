CiAq 2026: l’Aquila torna capitale del cinema con il nuovo Premio Cinematografico

Una bella novità per il panorama culturale e cinematografico italiano: dal 17 al 20 settembre 2026 nasce a L’Aquila CiAq – Premio Cinematografico Aquila 2026

Riportare il cinema tra le persone, riaccendere le piazze sotto le stelle e trasformare la città in un enorme schermo diffuso. Con questa visione nasce CiAq – Premio Cinematografico Aquila 2026, il nuovo festival internazionale cinematografico la cui prima edizione si terrà dal 17 al 20 settembre 2026 nel cuore storico de L’Aquila.

In un’epoca dominata dalla fruizione domestica e dalle piattaforme streaming, CiAq si propone come un rito collettivo, una festa pubblica e partecipata, ma anche come un’importante occasione di mercato per l’industria audiovisiva italiana e internazionale. Il festival nasce infatti per dialogare attivamente con le principali Film Commission, sostenendo il cinema indipendente, le co-produzioni e valorizzando il territorio abruzzese come set d’eccellenza.

Un omaggio storico: le radici del festival

Il festival affonda le sue radici culturali in una tradizione straordinaria. CiAq vuole essere infatti un ideale e contemporaneo omaggio a “Una Città in Cinema”, il primo festival internazionale al mondo dedicato ai mestieri e alle tecniche del cinema, ideato da Gabriele Lucci insieme al maestro Luciano Tovoli, che animò L’Aquila dal 1981 al 1990 ospitando premi Oscar e registrando oltre 150.000 presenze. CiAq oggi ne raccoglie il testimone, riportando i professionisti dell’audiovisivo a dialogare direttamente con la cittadinanza.

Le Location: la città diventa schermo

L’evento vivrà di una doppia anima, muovendosi tra le piazze del centro e alcuni dei luoghi storici e culturali più suggestivi dell’Aquila:

Proiezioni all’aperto: Il cuore del festival batte in Piazza del Teatro e nel Corso Principale che si trasformeranno in una suggestiva arena a cielo aperto per offrire al pubblico un’esperienza immersiva, gratuita e condivisa. La scelta della Piazza del Teatro ha un forte valore simbolico: è proprio qui che, quarant’anni fa, prese vita quella storica rassegna sui mestieri del cinema, ritrovando oggi la sua naturale vocazione di grande palcoscenico cinematografico cittadino. La magia si estenderà inoltre nei cortili di alcune tra le più prestigiose dimore storiche dell’Aquila , che apriranno straordinariamente i loro portoni per ospitare proiezioni sotto le stelle.

Proiezioni e incontri indoor: Il prestigioso Palazzo Ciccozzi (sede operativa del festival), il suggestivo Teatro San Filippo ospiteranno proiezioni al coperto, proiezioni fuori concorso, masterclass, cerimonie e dibattiti sulla critica cinematografica.

Spazi convivialità: I momenti d’incontro e i networking drink animeranno location esclusive come lo Spazio Indipendenza, Sala Baiocco e la Terrazza Piazza Duomo.

Al via i bandi di concorso

In attesa di svelare il programma ufficiale e i grandi ospiti di questa prima edizione, sono ufficialmente aperti sulla piattaforma FilmFreeway (con scadenza il 30 agosto 2026) i bandi di concorso per le tre sezioni competitive centrali:

Concorso lungometraggi: opere di finzione e documentari focalizzati sul racconto del presente e sulle trasformazioni contemporanee. Concorso cortometraggi (Nuovi Talenti): uno spazio vitale riservato ai registi emergenti e ai nuovi linguaggi audiovisivi e digitali. Concorso documentari: uno sguardo globale e transnazionale su temi legati all’identità, al cambiamento e alla speranza.

Accanto alla competizione, una sezione Fuori Concorso proporrà proiezioni speciali dedicate al cinema d’autore ed eventi ravvicinati con i protagonisti del grande schermo.

Promotori e Partner

L’evento è promosso e reso possibile grazie alla sinergia di importanti realtà del territorio e dell’audiovisivo, tra cui Spazio Indipendenza, Simon Film, L’Aquila Young, in collaborazione con il Gold Partner LGF Srl e il media partner Abruzzo Web.