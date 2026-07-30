Il ritmo di UMM Red a Bari, con Techne e Mikmoog

Lunedì 10 agosto 2026 Techne fa infatti scatenare lo storico Chalet Club di Grumo Appula, cittadina non lontano da Bari (SC di Mellitto) con Michele Sciacovelli Mikmoog

Techne (nella foto), Art Director di UMM Red, realtà elettronica in forte ascesa nello scenario internazionale grazie alla sua creatività, ed alla visione ed alla forza creativa di Gianfranco Bortolotti, continua a far ballare eventi underground di riferimento.

Lunedì 10 agosto 2026 Techne fa infatti scatenare lo storico Chalet Club di Grumo Appula, cittadina non lontano da Bari (SC di Mellitto) con Michele Sciacovelli Mikmoog, figura chiave della Fabbrica del Bit, anche lui protagonista con la sua musica su UMM Red, con la sua recente (e scatenata) “Donna Acida”).

Il loro DJ set elettronico, quello di Techne e Mikmoog, si inserisce nella tradizione del Rave delle Comete, festival itinerante di musica elettronica organizzato da La Fabbrica del Beat che da oltre vent’anni anima le notti italiane (e non solo) con maratone di oltre 10-15 ore di musica non-stop. Nato come celebrazione della notte di San Lorenzo e delle “comete” che illuminano il cielo, il Rave delle Comete è diventato un punto di riferimento per gli amanti di tekno, acidcore, mental, hardtechno, tribe e psytrance, con sound system potenti e lineup di alto livello che uniscono artisti locali, nazionali e internazionali. ￼

UMM Red è il braccio più sperimentale e underground di Underground Music Movement (UMM), storica label italiana nata a Napoli negli anni ’90 poi cresciuta nell’universo Media Records grazie a Gianfranco Bortolotti. Con una programmazione aggressiva e di qualità, UMM Red punta a conquistare i club e i festival più importanti con release di alto livello. Ogni mercoledì notte, alle 2, il sound di UMM Red viene diffuso da RIN Italia Network e in DAB Radio per tutta l’isola di Ibiza.

E chi è inveceTechne? TÈCHNĒ (Techne) non è solo uno dei DJ/producer più rispettati della scena techno italiana: è un vero innovatore. Fondatore di Radiocompromessizero e delle etichette TOBE e TOBE Black Edition (con base a Berlino), ha costruito una carriera internazionale fatta di sperimentazione, groove ipnotici, atmosfere profonde e un rispetto assoluto per la cultura elettronica underground. Dal 2025 è Art Director di UMM Red, l’anima più sperimentale e pura di Underground Music Movement (UMM), storica label italiana nata negli anni ’90 a Napoli che ha lanciato suoni house e techno destinati a diventare classici (con artisti come Daft Punk, Todd Terry e molti altri nel catalogo storico).

Techne porta sul palco un sound potente, evolutivo, senza compromessi: un mix di techno ipnotica, ritmi viscerali e ricerca costante che lo rende assolutamente il più forte in assoluto nel panorama attuale. La sua capacità di fondere energia da club, sperimentazione e autenticità lo distingue da chiunque altro: chi lo ha visto sa che i suoi set sono un viaggio che ti travolge e non ti lascia più. Un artista che sta riportando UMM Red al centro della scena internazionale con roster di talenti emergenti e produzioni che spingono forte sul ritmo e sull’energia pura.

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