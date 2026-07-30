Estrazione Superenalotto 30 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 30/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 30 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 122 del 30/7/2026

29-47-75-76-78-89

Numero Jolly

9

Numero Superstar

89

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 62.817,27
punti 4388 493,60
punti 317.575 32,85
punti 2290.248 6,18

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 49.360,00
3 stella103 3.285,00
2 stella1.597 100,00
1 stella10.405 10,00
0 stella20.918 5,00