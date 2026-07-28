Zinédine Zidane è il nuovo ct della Francia. Contratto fino al 2030

Il nuovo allenatore assumerà ufficialmente l’incarico il 1° agosto

Zinédine Zidane è diventato oggi il nuovo ct della Francia. L’ex centrocampista, campione del mondo nel 1998 e d’Europa nel 2000, sostituisce Didier Deschamps, allenatore dei Bleus per 14 anni. L’ex capitano dei Bleus ha firmato un contratto della durata di quattro anni fino al 2030.

Il nuovo allenatore assumerà ufficialmente l’incarico il 1° agosto e guiderà la nazionale francese a partire dalla Uefa Nations League 2026-2027. In seguito si occuperà delle qualificazioni a Euro 2028, della Nations League 2028-2029 e delle qualificazioni ai Mondiali del 2030. Zinedine Zidane annuncerà il suo staff tecnico all’inizio di settembre.