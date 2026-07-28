Estrazione Superenalotto 28 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 28/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 28 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 121 del 28/7/2026

1-6-9-43-54-62

Numero Jolly

87

Numero Superstar

69

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 38.632,79
punti 4788 249,02
punti 332.457 18,23
punti 2449.924 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 24.902,00
3 stella201 1.823,00
2 stella2.672 100,00
1 stella14.367 10,00
0 stella27.527 5,00