Torna il caldo rovente, massime oltre i 39-40°C e notti tropicali. L’apice i primi di agosto

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto previste temperature eccezionali sull’Italia, in particolar modo al Centro-Nord
Quale clima ci aspetta nei prossimi giorni? Sicuramente torna il caldo con l’anticiclone subtropicale che dal Nord Africa arriverà fino al Mediterraneo centro-occidentale, per raggiungere agli inizi di agosto anche gli Stati danubiani e i Paesi Baltici.
“L’anticiclone ingloberà al suo interno anche la nostra Penisola, portando l’aumento delle temperature. Roventi masse d’aria, con valori fino a 8-12°C sopra le medie del periodo, investiranno dapprima le regioni centro-settentrionali e dal 6-7 agosto anche quelle meridionali, portando massime ben oltre le medie e notti tropicali con minime superiori ai 25°C” spiega il meteorologo di3bmeteo Manuel Mazzoleni.
Massime oltre i 39-40°C, incubo notti tropicali
Già da mercoledì il caldo tornerà a farsi sentire al Centro-Nord, coadiuvato da un graduale aumento dell’umidità che accentuerà la sensazione di afa. Entro metà settimana le massime si spingeranno sino a 36-38 °C in Valpadana e nelle zone interne della Sardegna e delle regioni tirreniche, toccando i 34-36 °C anche su Puglia, Metapontino e Calabria. Nel fine settimana si rischiano i primi picchi di 39-40 °C in Pianura Padana e nelle zone interne di Toscana e Umbria.
L’apice del caldo, specie al Centro-Nord, è atteso nei primi giorni di agosto, quando i modelli prevedono punte diffuse di 39-41 °C in Valpadana e localmente sulle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, con 36-38 °C anche nelle aree interne campane e pugliesi. La tendenza, da confermare vista la distanza temporale, intravede un quantomeno parziale smorzamento dell’ondata entro il primo fine settimana di agosto al Nord, nella settimana successiva gradualmente al Centrosud.
Caldo torrido anche di notte
Non saranno solo le massime a raggiungere valori elevati, ma anche le minime: a Milano, ad esempio, rischiano di non scendere sotto i 27-28 °C, con 26-27 °C a Bologna e Roma, e 25-26 °C a Torino e Firenze. Questo significa avere punte di 30°C anche dopo le 21-22 di sera nelle grandi città con elevata sensazione di disagio fisico”.