Torna il caldo rovente, massime oltre i 39-40°C e notti tropicali. L’apice i primi di agosto

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto previste temperature eccezionali sull’Italia, in particolar modo al Centro-Nord

Quale clima ci aspetta nei prossimi giorni? Sicuramente torna il caldo con l’anticiclone subtropicale che dal Nord Africa arriverà fino al Mediterraneo centro-occidentale, per raggiungere agli inizi di agosto anche gli Stati danubiani e i Paesi Baltici.

“L’anticiclone ingloberà al suo interno anche la nostra Penisola, portando l’aumento delle temperature. Roventi masse d’aria, con valori fino a 8-12°C sopra le medie del periodo, investiranno dapprima le regioni centro-settentrionali e dal 6-7 agosto anche quelle meridionali, portando massime ben oltre le medie e notti tropicali con minime superiori ai 25°C” spiega il meteorologo di3bmeteo Manuel Mazzoleni.

Massime oltre i 39-40°C, incubo notti tropicali

Già da mercoledì il caldo tornerà a farsi sentire al Centro-Nord, coadiuvato da un graduale aumento dell’umidità che accentuerà la sensazione di afa. Entro metà settimana le massime si spingeranno sino a 36-38 °C in Valpadana e nelle zone interne della Sardegna e delle regioni tirreniche, toccando i 34-36 °C anche su Puglia, Metapontino e Calabria. Nel fine settimana si rischiano i primi picchi di 39-40 °C in Pianura Padana e nelle zone interne di Toscana e Umbria.

L’apice del caldo, specie al Centro-Nord, è atteso nei primi giorni di agosto, quando i modelli prevedono punte diffuse di 39-41 °C in Valpadana e localmente sulle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, con 36-38 °C anche nelle aree interne campane e pugliesi. La tendenza, da confermare vista la distanza temporale, intravede un quantomeno parziale smorzamento dell’ondata entro il primo fine settimana di agosto al Nord, nella settimana successiva gradualmente al Centrosud.