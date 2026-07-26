Emergenza incendi nel Gargano: situazione critica a Peschici, evacuate le spiagge


Un vasto incendio sta devastando dalla tarda mattinata di oggi il territorio di Peschici, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano: bagnanti evacuati via mare

incendi gargano peschici

Turisti e residenti sono stati evacuate d’urgenza via mare dalla Baia di Manaccora, a causa di un vasto incendio di probabile origine dolosa divampato intorno alle 11 di questa mattina sul litorale del Gargano. Il fronte del fuoco, alimentato dalle alte temperature e dalle raffiche di vento, ha polverizzato ettari di macchia mediterranea e pini d’Aleppo nel comune di Peschici, estendendosi verso le calette al confine con Vieste e spingendo la nube di fumo a chilometri di distanza.

L’operazione di soccorso via mare ha visto l’impiego coordinato di motovedette della Guardia Costiera, imbarcazioni private per il tour delle grotte giunte da Vieste e motonavi per le Isole Tremiti, che hanno trasferito i bagnanti e gli ospiti dei villaggi turistici verso il porto di Peschici.

Pesanti i disagi alla viabilità: in Puglia è stata disposta la chiusura della Strada Provinciale 52 (litoranea Peschici-Vieste), con deviazione del traffico e dei mezzi pubblici sulla Statale 89, e un tratto della SS 693 all’altezza di Cagnano Varano per un secondo rogo. Sul posto operano diverse squadre dei Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, autobotti, due elicotteri e due Canadair.

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L’emergenza si estende anche lungo la costa del Basso Molise, al confine con il Foggiano, dove diversi incendi alimentati dal libeccio hanno provocato l’evacuazione di campeggi, lidi e abitazioni private. A Campomarino 21 ospiti della RSA “Villa San Gerardo” sono stati trasferiti in locali parrocchiali per precauzione, mentre le dense colonne di fumo hanno costretto le autorità a interrompere la circolazione lungo la Statale 16 e a sospendere il traffico ferroviario sulla direttrice adriatica. Al momento non si registrano feriti.

CONTE: “LA MIA TERRA BRUCIA, VICINO A SOCCORRITORI E CITTADINI SFOLLATI”

“La mia terra brucia, dal Gargano fino al basso Molise. Fa malissimo vedere in fiamme luoghi del cuore in cui sono passato fino a ieri sera per incontrare i cittadini, parlare di politica, diritti, cambiamento. Sono vicino a tutti i soccorritori che stanno operando in prima linea, ai cittadini sfollati, a quelli evacuati anche via mare. Ora è il momento di unire tutti le forze per dare una risposta netta e far rapidamente rialzare i territori colpiti con interventi urgenti e concreti. Noi faremo la nostra parte a tutti i livelli affinché si mettano in campo tutti gli sforzi necessari e rapidamente, per non lasciare nessuno solo di fronte a questo disastro”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

(Foto della pagina Facebook del Comune di Rodi Garganico)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)