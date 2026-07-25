Estrazione Superenalotto 25 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 25/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 25 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°120 del 25/7/2026

18-19-33-34-61-85

Numero Jolly

15

Numero Superstar

59

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 208.092,12
punti 4520 406,07
punti 320.726 30,74
punti 2365.535 5,42

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 40.607,00
3 stella85 3.074,00
2 stella1.685 100,00
1 stella11.249 10,00
0 stella24.088 5,00