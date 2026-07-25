Estrazione Superenalotto 25 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 25/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 25 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°120 del 25/7/2026
18-19-33-34-61-85
Numero Jolly
15
Numero Superstar
59
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 208.092,12
|punti 4
|520
|€ 406,07
|punti 3
|20.726
|€ 30,74
|punti 2
|365.535
|€ 5,42
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 40.607,00
|3 stella
|85
|€ 3.074,00
|2 stella
|1.685
|€ 100,00
|1 stella
|11.249
|€ 10,00
|0 stella
|24.088
|€ 5,00