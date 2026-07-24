Katy Perry porta al cinema il suo “The Lifetimes Tour – Live from Paris”

Il film evento arriverà nelle sale italiane, anche in Imax, dal 2 al 5 settembre

Dopo il debutto al Tribeca Festival, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS arriva nelle sale di tutto il mondo. Girato durante le due date sold-out del Lifetimes Tour di Parigi nel novembre 2025, arriva finalmente sul grande schermo il film che cattura una delle produzioni live più spettacolari della musica pop.

Realizzato con uno straordinario set di 60 videocamere, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS va ben oltre il tradizionale film concerto: sorvola, circumnaviga e attraversa lo show, portando il pubblico al centro dell’esibizione. Ogni momento aereo mozzafiato, ogni esplosione visiva e il boato della folla vengono vissuti da prospettive impossibili da cogliere dal vivo. Diretto dall’acclamato regista Paul Dugdale, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS offre un’esperienza immersiva che mette in risalto la grandiosità, l’energia e l’ambizione visiva del tour mondiale dell’artista. Il film evento arriverà nelle sale italiane, anche in Imax, dal 2 al 5 settembre dopo lo straordinario successo del concerto di domenica scorsa a Lucca.

Le prevendite apriranno a partire dal 30 luglio. Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili e sempre aggiornate su katyperryconcertfilm.com. Elenco delle sale presto disponibile su nexostudios.it.

In uno show che segna l’apice della sua carriera, Katy Perry unisce una voce potente a una coreografia spettacolare: vola sopra il pubblico e solca l’arena su una farfalla alata. Ogni momento del film è costruito per raggiungere il massimo impatto visivo, regalando un’esperienza cinematografica elettrizzante che restituisce tutta la grandiosità, la fantasia e la gioia di una delle più grandi entertainer del pop. La scaletta, ricca di successi, abbraccia l’intera carriera di Katy Perry: da “Teenage Dream” e “California Gurls” a “Dark Horse”, “Roar” e “Firework”, fino a “The One That Got Away”, che nel 2026 ha vissuto una straordinaria rinascita globale, entrando nella Top 10 della Spotify Global Top 50. Questo rilancio ha spinto una riscoperta di tutto il catalogo: oltre 10 milioni di follower su TikTok e un nuovo record di oltre 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, che la rendono la sesta artista femminile più ascoltata della piattaforma.

The Lifetimes Tour 2025 ha raggiunto oltre un milione di fan in tutto il mondo, con 1.058.950 biglietti venduti e 134.158.672 dollari di incasso lordo. In 91 show, 23 paesi e cinque continenti nell’arco di sette mesi e mezzo – dall’opening night a Città del Messico il 23 aprile alla finale ad Abu Dhabi il 7 dicembre – il tour ha incluso sei storiche date in Cina, traguardo rarissimo per gli artisti occidentali. Il tour ha inoltre sostenuto cause benefiche: 264.814 dollari devoluti alla Firework Foundation negli USA e 81.918 sterline (109.128 dollari) alla Music Venue Trust nel Regno Unito.

Il film è diretto da Paul Dugdale e prodotto da Daniel E. Catullo III di 10 Lives Studios. Il lungometraggio di 132 minuti – con contenuti bonus esclusivi dietro le quinte – ha avuto la sua première mondiale al Tribeca Festival 2026 nella prestigiosa sezione Spotlight+.

KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR celebra una carriera di oltre vent’anni, catturando l’arte, l’ambizione e il duraturo impatto culturale che hanno consacrato Katy Perry come una delle artiste pop più iconiche della sua generazione. è distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing. In Italia è distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio Deejay, MYmovies e D’Alessandro e Galli.