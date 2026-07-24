Johnny Depp nei panni di Scrooge, prime immagini e trailer

La pellicola, diretta da Ti West e prodotta da Paramount Pictures, sarà al cinema a novembre

Irriconoscibile Johnny Depp. L’attore abbandona le vesti da sex symbolo e si trasforma in Ebenezer Scrooge nella nuova pellicola “Ebenezer: A Chistmas Carol“, grande classico nato dalla penna di Charles Dickens nel 1843, diretto da Ti West e atteso nelle sale a novembre. In Italia si intitolerà “Scrooge e gli Spiriti del Natale”.

Lo si era intuito già dalle prime immagini trapelate dal set londinese e d’altronde l’attore non è nuovo a questo tipo di interpretazioni.

IL TRAILER DEL FILM

Paramaunt Pictures ha ora pubblicato il trailer ufficiale del film: un vero e proprio sguardo immersivo nell’universo portato in scena da Depp e da un cast stellare che include Andrea Riseborough – nei panni di un fantasma del passato – e altre star come Sir Ian McKellen, Daisy Ridley, Ellie Bamber, Rupert Grint, Tramell Tillman e Sam Claflin.

Con la pubblicazione del trailer entra nel vivo la promozione del film. E, in questi giorni, Johnny Depp ha fatto anche di più presentandosi al Comic Con di San Diego con il trucco e il costume di Scrooge, mandando in visibilio la folla. Come racconta Variety, l’attore è apparso davanti un negozio chiamato “Scrooge and Marley” nel quartiere Gaslamp intorno alle 14:30 di giovedì.

Calato nei panni del burbero personaggio, l’attore ha detto ai presenti: “Non avete un lavoro? Sembra che abbiate un sacco di tempo libero. Io lavoro”. E al saluto di una persona – “Buona giornata, signor Scrooge” – Depp ha prontamente ribattuto: “Cosa c’è di così piacevole?”.

“È stato davvero un privilegio straordinario”, ha detto Depp a proposito dell’interpretazione di Ebenezer, come riporta ancora Variety. La storia di Scrooge, ha aggiunto, è una di quelle “che mi hanno ossessionato fin da quando ero bambino”. Ora non resta che vedere il risutato nelle sale cinematografiche tra qualche mese. Johnny Depp makes a surprise appearance as Ebenezer Scrooge at #ComicCon pic.twitter.com/Zdk5e5crWv — Variety (@Variety) July 23, 2026 LA TRAMA Scrooge è un anziano banchiere molto ricco, ma avaro e senza scrupoli, dedito solo ad accumulare ricchezze. Odia il Natale e tutto ciò che riguarda questa festività. Nella notte della Vigilia, però, riceve tre spiriti del Natale del passato, del presente e del futuro. Tra questi il suo defunto socio in affari Jacob Marley, morto esattamente sette Vigilie di Natale prima.