Johnny Depp nei panni di Scrooge, prime immagini e trailer

La pellicola, diretta da Ti West e prodotta da Paramount Pictures, sarà al cinema a novembre
Irriconoscibile Johnny Depp. L’attore abbandona le vesti da sex symbolo e si trasforma in Ebenezer Scrooge nella nuova pellicola “Ebenezer: A Chistmas Carol“, grande classico nato dalla penna di Charles Dickens nel 1843, diretto da Ti West e atteso nelle sale a novembre. In Italia si intitolerà “Scrooge e gli Spiriti del Natale”.
Lo si era intuito già dalle prime immagini trapelate dal set londinese e d’altronde l’attore non è nuovo a questo tipo di interpretazioni.
IL TRAILER DEL FILM
Paramaunt Pictures ha ora pubblicato il trailer ufficiale del film: un vero e proprio sguardo immersivo nell’universo portato in scena da Depp e da un cast stellare che include Andrea Riseborough – nei panni di un fantasma del passato – e altre star come Sir Ian McKellen, Daisy Ridley, Ellie Bamber, Rupert Grint, Tramell Tillman e Sam Claflin.
Con la pubblicazione del trailer entra nel vivo la promozione del film. E, in questi giorni, Johnny Depp ha fatto anche di più presentandosi al Comic Con di San Diego con il trucco e il costume di Scrooge, mandando in visibilio la folla. Come racconta Variety, l’attore è apparso davanti un negozio chiamato “Scrooge and Marley” nel quartiere Gaslamp intorno alle 14:30 di giovedì.
Calato nei panni del burbero personaggio, l’attore ha detto ai presenti: “Non avete un lavoro? Sembra che abbiate un sacco di tempo libero. Io lavoro”. E al saluto di una persona – “Buona giornata, signor Scrooge” – Depp ha prontamente ribattuto: “Cosa c’è di così piacevole?”.