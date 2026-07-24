Estrazione Superenalotto 24 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 24/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 24 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°119 del 24/7/2026
20-40-53-61-74-79
Numero Jolly
11
Numero Superstar
30
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 29.559,50
|punti 4
|289
|€ 522,02
|punti 3
|11.635
|€ 38,97
|punti 2
|213.287
|€ 6,59
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 52.202,00
|3 stella
|64
|€ 3.897,00
|2 stella
|1.125
|€ 100,00
|1 stella
|7.656
|€ 10,00
|0 stella
|19.517
|€ 5,00