Estrazione Superenalotto 24 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 24/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 24 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°119 del 24/7/2026

20-40-53-61-74-79

Numero Jolly

11

Numero Superstar

30

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 29.559,50
punti 4289 522,02
punti 311.635 38,97
punti 2213.287 6,59

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 52.202,00
3 stella64 3.897,00
2 stella1.125 100,00
1 stella7.656 10,00
0 stella19.517 5,00