Mostra del Cinema di Venezia: apre Danny Boyle, chiude Veronesi. Atteso doc degli Oasis e Moretti

Presentata l’83esima edizione dell’evento di arte cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre

Svelato dal direttore artistico Alberto Barbera e dal Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco il programma ufficiale della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in scena al Lido dal 2 al 12 settembre 2026.

Un’edizione ricca di storie che spaziano tra le grandi trasformazioni del presente, tensioni sociali, memoria e percorsi intimi, presieduta da una giuria d’eccezione guidata dalla regista e attrice Maggie Gyllenhaal. Come già anticipato i Leoni d’Oro alla carriera di quest’anno andranno a due icone del cinema mondiale: George Clooney ed Ellen Burstyn.

Apertura e chiusura: da Rupert Murdoch a Giovanni Veronesi

A condurre le serate di apertura e chiusura sul palco della Sala Grande saranno gli attori Greta Scarano e Nicolas Maupas.

Il film d’apertura (In Concorso) è Ink di Danny Boyle. Tratto dall’omonima pièce teatrale, il film ricostruisce la spietata ascesa dell’impero mediatico di Rupert Murdoch attraverso l’acquisizione del quotidiano britannico The Sun negli anni ’60. Nel cast spiccano Jack O’Connell, Guy Pearce (nei panni di Murdoch) e Claire Foy.

La chiusura invece sarà affidata a Dio ride di Giovanni Veronesi. Una commedia corale d’autore con un cast stellare del cinema italiano che include Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi e Paolo Rossi.

I 5 film italiani in concorso

L’Italia si presenta in grande spolvero nella selezione principale con cinque opere di rilievo:

Succederà questa notte di Nanni Moretti – con Louis Garrel e Jasmine Trinca. The Echo Chamber di Andrea Pallaoro – un cast internazionale d’eccezione con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis – adattamento del memoir di Antonio Franchini con Vanessa Scalera. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis – interpretato da Adriano Giannini e Ana Celentano. L’estranea di Paolo Strippoli.

Eventi e curiosità Fuori concorso

La selezione Fuori Concorso e le sezioni collaterali riservano sorprese ad alto tasso pop e d’innovazione tecnologica:

La Reunion degli Oasis al Lido

Uno dei titoli più attesi è Oasis: Don’t Look Back in Anger, il documentario diretto da Dylan Southern e Will Lovelace che racconta il backstage dello storico tour di reunion della band. Alberto Barbera ha confermato che i fratelli Liam e Noel Gallagher saranno presenti al Lido per presentarlo.

L’IA al Cinema

Spazio all’innovazione con Be Brave di Francesco Carrozzini, incentrato sulla vita del fondatore di Diesel Renzo Rosso. Si tratta del primo lungometraggio documentario italiano lavorato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, presentato al festival come esperimento linguistico e visivo.

Spazio alle Serie TV

Risalta Peccato, la serie diretta da Valerio Vestoso e firmata/interpretata da Emanuela Fanelli. Un’esilarante mockumentary comedy che immagina un “what if” sulla carriera dell’attrice.

Orizzonti e Sezioni Collaterali

La sezione Orizzonti aprirà con La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Tra le opere prime e i titoli italiani più attesi nella sezione spiccano Una storia, l’esordio alla regia dell’attrice Anna Foglietta (con Alba Rohrwacher), La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini e I figli della scimmia di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio.

Biglietti e Abbonamenti: Contestualmente alla presentazione del programma, dalle ore 12:00 di oggi 23 luglio è stata aperta ufficialmente la vendita degli abbonamenti online sul sito ufficiale della Biennale.