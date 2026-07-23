Estrazione Superenalotto 23 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 23/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 23 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 118 del 23/7/2026
2-12-22-34-70-74
Numero Jolly
41
Numero Superstar
8
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 26.640,08
|punti 4
|755
|€ 251,05
|punti 3
|27.363
|€ 20,88
|punti 2
|384.573
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|10
|€ 25.105,00
|3 stella
|181
|€ 2.088,00
|2 stella
|2.956
|€ 100,00
|1 stella
|18.101
|€ 10,00
|0 stella
|36.093
|€ 5,00