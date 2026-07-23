Estrazione Superenalotto 23 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 23/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 23 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 118 del 23/7/2026

2-12-22-34-70-74

Numero Jolly

41

Numero Superstar

8

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 26.640,08
punti 4755 251,05
punti 327.363 20,88
punti 2384.573 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella10 25.105,00
3 stella181 2.088,00
2 stella2.956 100,00
1 stella18.101 10,00
0 stella36.093 5,00