Bookmakers, Conte e Pirlo i favoriti. Resta in scia Guardiola

Macini fuori dalla corsa

Sono ore frenetiche e (forse) decisive per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Nel giorno in cui la Lega di Serie A si riunisce per l’Assemblea, i club del massimo campionato italiano avrebbero individuato in Antonio Conte il nome preferito per la panchina azzurra. Una mossa che, come emerge dall’analisi dei betting analyst di Planetwin365 e Goldbet, rimescola nuovamente le carte e – riporta Agipronews – fa crollare a 2,75 la quota del Conte-bis, rispetto al 12,00 di appena ventiquattro ore fa. Ecco che l’ex tecnico di Napoli e Juventus si riporta in pole per il ruolo di ct, alla pari con Andrea Pirlo.

Rimane in scia Pep Guardiola, a 3,50, una pista suggestiva ma su cui pesano le incognite dal punto di vista economico. Intanto, ieri sera Roberto Mancini ha rivelato che non ci sono stati contatti con i nuovi vertici della Figc, ed ecco che, da nome caldo, per i bookie il ct che ha guidato l’Italia alla conquista di Euro 2021 viene tagliato fuori dalla corsa e si attesta in lavagna a 7,50.

Una situazione in continua evoluzione, quindi, e chissà che già in serata (quando è atteso un punto stampa post-Assemblea) lo scenario non possa cambiare di nuovo.