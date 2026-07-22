Il concerto-raduno di Ultimo a Tor Vergata sbarca al cinema

Sarà visibile sullo schermo dal 22 al 30 settembre

Lo aveva promesso sui social e così sarà. Il concerto-raduno dei record di Ultimo a Tor Vergata sbarca al cinema. “La Favola per sempre” che ha radunato 250mila persone a Roma lo scorso 4 luglio sarà visibile sullo schermo dal 22 al 30 settembre.

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“Tutto”, questo il titolo del film evento, è diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, sarà nei cinema distribuito da Nexo Studios. Il film esce in una data dal profondo significato per Ultimo: è il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più famosi, uscito nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta, Ultimo Records.

Da lì ad ogni anniversario non manca da parte dei fan un pensiero, una dedica, un modo nuovo di ricordare questa data, anche con raduni che si sono tenuti nel suo luogo simbolo, in un’area del quartiere San Basilio che è ormai un punto di ritrovo fisso, ribattezzata il “Parchetto di Ultimo”, come impresso in una targa siglata dal Municipio IV della Capitale.

Il film mostra ogni sfaccettatura del concerto, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che accompagnano la “favola per sempre” dell’artista: brano dopo brano, i fan potranno rivivere ogni momento di questo live. Il popolo di Ultimo potrà così incontrarsi di nuovo, questa volta nei cinema, per ricantare insieme dalla prima all’ultima nota, scoprendo backstage esclusivi e momenti privati, di quello che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo.

I BIGLIETTI

La prevendita per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli è aperta da oggi, mercoledì 22 luglio. L’elenco delle sale è già disponibile sul sito ultimoalcinema.it.