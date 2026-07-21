Precipita dal quinto piano: morto l’attore Pippo di Marca

Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario

Un volo di cinque piani, dal terrazzo del suo appartamento a Trastevere fino al marciapiede. Una morte tragica per Pippo di Marca, 87 anni, attore originario di Catania, scomparso oggi a Roma, dove viveva. Una lunga carriera di attore teatrale, regista, drammaturgo, era noto al grande pubblico per aver prestato il volto a Giulio Andreotti nell’universo cinematografico di Marco Bellocchio.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato riverso in via di San Francesco a Ripa. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi del 118, ma non è rimasto che constatarne il decesso e ricoprirlo con un lenzuolo termico, in attesa dell’arrivo della polizia mortuaria. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario.