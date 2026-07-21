Estrazione Superenalotto 21 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 21/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 21 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 117 del 21/7/2026

13-14-15-29-38-63

Numero Jolly

24

Numero Superstar

49

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 46.883,73
punti 4442 431,22
punti 321.041 27,30
punti 2339.832 5,25

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella106 2.730,00
2 stella1.677 100,00
1 stella12.602 10,00
0 stella28.024 5,00