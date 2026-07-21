Estrazione Superenalotto 21 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 21/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 21 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 117 del 21/7/2026
13-14-15-29-38-63
Numero Jolly
24
Numero Superstar
49
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 46.883,73
|punti 4
|442
|€ 431,22
|punti 3
|21.041
|€ 27,30
|punti 2
|339.832
|€ 5,25
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|106
|€ 2.730,00
|2 stella
|1.677
|€ 100,00
|1 stella
|12.602
|€ 10,00
|0 stella
|28.024
|€ 5,00