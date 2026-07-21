“2001: Odissea nello spazio” e “Matrix” tornano al cinema in 4K in autunno

Due titoli visionari che hanno rivoluzionato la storia del cinema superando i confini del genere e diventando esperienze visive uniche

Proprio nei giorni dell’arrivo nelle sale dell’Odissea di Christopher Nolan, Nexo Studios è lieta di annunciare l’arrivo nelle sale per l’autunno 2026 di 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO e MATRIX, i primi titoli della nuova stagione di NEXO STUDIOS BACK TO CULT.

Matrix

Si comincia il 26, 27 e 28 ottobre con MATRIX, scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski nel 1999 e vincitore di quattro Premi Oscar. Ambientato in un futuro distopico e costruito con un’estetica cyberpunk, il film immagina un mondo in cui le macchine hanno soggiogato l’umanità. Nel cast Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano e Robert Taylor. La colonna sonora è divenuta una pietra miliare e fonde le partiture orchestrali del compositore Don Davis con una selezione di brani celebri.

2001: Odissea nello spazio

Si prosegue il 16, 17 e 18 novembre con 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO di Stanley Kubrick, capolavoro assoluto della storia del cinema, opera visionaria capace di superare i confini del genere fantascientifico per diventare riflessione universale sull’esistenza. Uscito nel 1968 e ispirato al racconto La sentinella di Arthur C. Clarke – che firmerà la sceneggiatura assieme al regista e pubblicherà in seguito il romanzo omonimo – 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO esplora il legame tra uomo, tempo, spazio e tecnologia, interrogandosi sul destino della conoscenza e sull’evoluzione dell’intelligenza umana. Il racconto si sviluppa come un viaggio lungo milioni di anni: dalla preistoria, in cui un gruppo di uomini-scimmia, guidati dall’apparizione di un enigmatico monolite nero, scopre l’uso delle armi e compie un salto evolutivo decisivo, fino al 2001, quando un’astronave in missione verso Giove diventa il teatro di un confronto silenzioso e inquietante con l’intelligenza artificiale HAL 9000.

Nel cast figurano Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter e Leonard Rossiter, mentre l’immaginario sonoro del film è segnato dalle celebri pagine di Richard Strauss e Johann Strauss II. A partire dall’iconica apertura di Così parlò Zarathustra, poema sinfonico ispirato all’opera filosofica di Friedrich Nietzsche, la musica contribuisce a conferire al film la sua dimensione epica e metafisica. Candidato a quattro Premi Oscar e vincitore per i migliori effetti speciali, 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO resta una delle opere più radicali e influenti di Kubrick, punto di riferimento imprescindibile nella storia del cinema.

La stagione proseguirà con altri titoli che saranno via via annunciati.