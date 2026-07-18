Estrazione Superenalotto 18 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 18/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 18 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°116 del 18/7/2026

1-28-52-62-79-86

Numero Jolly

61

Numero Superstar

31

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 40.819,11
punti 4489 423,64
punti 320.149 31,02
punti 2339.749 5,72

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 42.364,00
3 stella123 3.102,00
2 stella1.676 100,00
1 stella11.248 10,00
0 stella26.050 5,00