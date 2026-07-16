Un’analisi di 147 unicorni in 12 paesi europei rivela che il posizionamento in Google correla fortemente con la visibilità nei principali LLM

Posizionarsi su Google tramite le metodologie classiche rimane una priorità fondamentale, ma per entrare nelle risposte di ChatGPT, Perplexity, Copilot e dei principali modelli linguistici, incrementare l’autorità di facciata di un sito web non è più sufficiente se l’attività non viene integrata in una precisa strategia semantica. Un nuovo studio originale condotto da Seeders, agenzia europea specializzata in visibilità digitale, ha analizzato la relazione tra le metriche SEO e la presenza sulle piattaforme di intelligenza artificiale di 147 unicorni in 12 mercati europei. La conclusione principale della ricerca evidenzia che le aziende che si posizionano per un maggior numero di parole chiave su Google tendono a essere citate con più frequenza da ChatGPT, Perplexity, Copilot e dalle altre piattaforme di IA conversazionale.

Il report completo ha incrociato tre metriche SEO chiave (Domain Rating, traffico organico e keyword organiche) con i dati di citazione rilevati su cinque piattaforme IA (AI Overview, ChatGPT, Perplexity, Gemini e Copilot), utilizzando i database di Ahrefs e Ahrefs AI Citations.

Il risultato evidenzia una correlazione quasi perfetta (ρ = 0,93) tra il numero di keyword organiche posizionate e le citazioni sulle piattaforme di intelligenza artificiale. Al contrario, l’autorità del dominio (Domain Rating) presa singolarmente mostra solo una correlazione moderata (ρ = 0,43), a dimostrazione del fatto che una campagna di link building mostra il suo massimo potenziale sul canale IA quando viene finalizzata a posizionare contenuti informativi specifici che espandono il bacino semantico del sito.

Prima.it e Namirial guidano la classifica dei chatbot sul mercato italiano

Dei 6 unicorni italiani analizzati all’interno del panel complessivo, Prima.it guida il ranking nazionale (posizionandosi al 13° posto nella classifica generale europea) con 2.555 citazioni totali all’interno delle piattaforme di intelligenza artificiale, staccando nettamente il secondo classificato italiano, Namirial, fermo a 983 citazioni. La combinazione strategica di oltre 8.600 keyword organiche posizionate su query informative e un traffico mensile consolidato permettono a Prima.it di imporsi come il brand italiano con la maggiore presenza nei modelli LLM. All’estremo opposto, marchi dalla radicata popolarità e dall’elevato blasone tecnologico mostrano come la pura autorità non sia sufficiente se priva di contenuti citabili.

I dati estratti sul campione italiano portano alla luce altri casi aziendali e andamenti di mercato unici:

Il caso Bending Spoons: Pur essendo uno dei campioni tecnologici più noti del Paese, il brand registra appena 4 citazioni totali sulle piattaforme di intelligenza artificiale, risentendo di una focalizzazione organica limitata a sole 75 keyword informative. La notorietà da sola, senza un’ampia produzione di contenuti di supporto, non genera presenza nelle LLMs.

Pur essendo uno dei campioni tecnologici più noti del Paese, il brand registra appena 4 citazioni totali sulle piattaforme di intelligenza artificiale, risentendo di una focalizzazione organica limitata a sole 75 keyword informative. La notorietà da sola, senza un’ampia produzione di contenuti di supporto, non genera presenza nelle LLMs. L’eccezione Satispay e Scalapay: Nel comparto fintech e dei pagamenti dilazionati, player come Satispay e Scalapay mostrano performance alterne. Satispay riesce a intercettare l’IA (440 citazioni) grazie a guide dedicate all’educazione finanziaria dei consumatori, dimostrando l’importanza di un’architettura dei contenuti strutturata per rispondere a intenti di ricerca complessi.

Nel comparto fintech e dei pagamenti dilazionati, player come Satispay e Scalapay mostrano performance alterne. Satispay riesce a intercettare l’IA (440 citazioni) grazie a guide dedicate all’educazione finanziaria dei consumatori, dimostrando l’importanza di un’architettura dei contenuti strutturata per rispondere a intenti di ricerca complessi. Il monopolio di Google e l’anomalia Gemini: L’Italia mostra una concentrazione eccezionale su un unico canale: l’89% delle citazioni complessive dei nostri unicorni proviene da Google AI Overview. Al contempo, nessun unicorno italiano registra ancora una singola menzione sulla piattaforma Gemini.

Dinamiche europee: Idealista leader continentale e l’esclusione normativa del mercato francese

A livello europeo, i pattern variano in modo drastico in base ai mercati e alle tipologie di piattaforma. La Spagna emerge come il paese più dipendente da AI Overview (53%), trainata dalle performance straordinarie di Idealista: con 26.900 citazioni totali, il portale immobiliare si posiziona come l’unicorno con la maggiore presenza IA di tutto il continente grazie a un paniere massivo di 192.000 keyword e 6 milioni di visite mensili. In Francia, al contrario, AI Overview è completamente assente a causa di un blocco normativo legato alla legge sui diritti connessi, che ha spostato tutta la visibilità su ChatGPT (44%). Lo studio evidenzia inoltre che il 12% dei maggiori unicorni europei (18 aziende su 147) risulta oggi completamente invisibile ai sistemi di IA.

Come cambia la pianificazione dei contenuti nella nuova strategia di visibilità digitale

I dati suggeriscono l’esistenza di una catena del valore ben definita: la link building strategica e i collegamenti di qualità alimentano il posizionamento organico, il posizionamento organico determina il presidio delle keyword, e quelle posizioni sono il segnale che le piattaforme IA utilizzano per citare e raccomandare i brand. Le aziende dotate di un elevato traffico puramente funzionale o transazionale (come gli strumenti SaaS o i marketplace privi di blog aziendali) tendono a rimanere escluse dalle risposte generate dalle LLMs. Diventa quindi indispensabile affiancare alle attività commerciali lo sviluppo di livelli separati di contenuto informativo esperto, l’unico in grado di essere letto e citato dall’IA. Tutti i dati disaggregati e i grafici di confronto per settore sono disponibili all’interno del report ufficiale.

Metodologia

“Posizionarsi su Google garantisce visibilità su ChatGPT?” è uno studio originale di Seeders che analizza 147 unicorni in 12 mercati europei (Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Danimarca e Svezia). Utilizza il coefficiente di correlazione di Spearman su dati di Ahrefs e Ahrefs AI Citations raccolti a maggio 2026. Lo studio misura correlazioni, non la causalità diretta.

A proposito di Seeders

Seeders è un’agenzia europea specializzata in link building e strategie di visibilità digitale. Con una presenza in molteplici mercati europei, aiuta le aziende a migliorare il proprio posizionamento organico e la propria visibilità nell’ecosistema digitale, incluse le piattaforme di IA emergenti.