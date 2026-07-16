Estrazione Superenalotto 16 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 16/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 16 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 114 del 16/7/2026
1-15-21-46-52-67
Numero Jolly
41
Numero Superstar
76
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 26.298,54
|punti 4
|575
|€ 325,49
|punti 3
|23.289
|€ 24,22
|punti 2
|358.087
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|1
|€ 657.463,50
|4 stella
|1
|€ 32.549,00
|3 stella
|95
|€ 2.422,00
|2 stella
|1.684
|€ 100,00
|1 stella
|10.196
|€ 10,00
|0 stella
|22.818
|€ 5,00