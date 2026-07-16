Estrazione Superenalotto 16 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 16 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 114 del 16/7/2026

1-15-21-46-52-67

Numero Jolly

41

Numero Superstar

76

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 26.298,54
punti 4575 325,49
punti 323.289 24,22
punti 2358.087 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella1 657.463,50
4 stella1 32.549,00
3 stella95 2.422,00
2 stella1.684 100,00
1 stella10.196 10,00
0 stella22.818 5,00